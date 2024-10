Donna uccisa in Valdera, è stata accoltellata e gettata in una cisterna

Flavia Mello Agonigi sarebbe stata gettata in una cisterna di un vecchio casolare nel borgo di Sant’Ermo, uccisa a coltellate. A poche ore di distanza dal ritrovamento il presunto autore dell'omicidio, Kristian Emanuele Nannetti avrebbe confessato. Da quanto appreso il cerchio si è stretto intorno al 34enne dalle verifiche fatte sui tabulati telefonici e le telecamere stradali. Il casolare era utilizzato dallo stesso 34enne. Sarebbe stato quest'ultimo a condurre la polizia sul luogo dove era nascosto il corpo.

Dalla ricostruzione fatta la donna era stata al Don Carlos la sera prima della scomparsa, e avrebbe detto alle amiche di avere un appuntamento. Gli inquirenti hanno trovato sul suo computer alcuni annunci e potrebbe essersi trattato di un incontro sessuale finito male.

"La morte di Flavia ci travolge e ci lascia sconvolti, sconfortati. Ancora una volta la sopraffazione della violenza ha avuto il sopravvento, distruggendo quel filo di speranza a cui ci eravamo aggrappati in questi giorni. Flavia era una donna libera che, come molte altre, ha pagato un prezzo troppo alto. La sua morte è una ferita per l'intera comunità, colpisce la nostra umanità e mortifica ogni valore civile. Come Amministrazione Comunale siamo vicini al marito, alla famiglia e agli amici di Flavia e diamo loro il nostro supporto incondizionato in questo difficile momento, mettendo in campo tutto ciò che possa essere di nostra competenza per accompagnare Flavia in questo ultimo passaggio e mantenere vivo il suo ricordo", questo il ricordo da parte del Comune di Pontedera.

