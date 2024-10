Fi-Pi-Li, lavori sulle barriere acustiche: restringimento carreggiata per due mesi in direzione Mare

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per l'esecuzione di lavori sulle barriere acustiche, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la proroga del restringimento della carreggiata dal km 0+000 al km 2+200 nel Comune di Firenze, in direzione Mare, con due corsie da 3,25 metri di larghezza mediante barriere new jersey sul lato destro a protezione dell'area di cantiere, dalla mezzanotte del 31 ottobre alla mezzanotte del 31 dicembre 2024.

