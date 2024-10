'I Sabati della Balducci': laboratori creativi gratuiti per bambini da ottobre 2024 ad aprile 2025

La Biblioteca Comunale Balducci di Montespertoli ha organizzato un nuovo calendario di iniziative dedicate ai più piccoli: "I Sabati della Balducci", una serie di laboratori gratuiti pensati per bambini dai 3 ai 10 anni, che si svolgeranno da ottobre 2024 fino ad aprile 2025.

Ogni appuntamento prevede momenti di lettura con libri selezionati, seguiti da attività laboratoriali che stimoleranno la creatività e l'immaginazione dei partecipanti. I laboratori si terranno in biblioteca e offriranno un’occasione unica di apprendimento attraverso il gioco e la scoperta.

Calendario degli appuntamenti:

- Sabato 26 ottobre, ore 16:00-18:00: "Happy Halloween" – Per bambini dai 4 agli 8 anni. Storie coraggiose e laboratorio per una notte da brividi!

- Sabato 23 novembre, ore 16:00-18:00: "Natale in arrivo" – Per bambini dai 3 ai 6 anni. Laboratorio creativo per un calendario dell’Avvento speciale.

- Sabato 14 dicembre, ore 10:00-12:00: "Natale pompon" – Per bambini dai 7 ai 10 anni. Storie natalizie e creazioni decorative.

- Sabato 28 dicembre, ore 16:00-18:00: "Vola con la befana" – Per bambini dai 3 ai 6 anni. Prepariamoci alla notte magica della Befana.

- Sabato 25 gennaio, ore 16:00-18:00: "La lanterna dell'inverno" – Per bambini dai 7 ai 10 anni. Laboratorio per costruire una lanterna magica.

- Sabato 22 febbraio, ore 10:00-12:00: "MascheriAmici" – Per bambini dai 3 ai 6 anni. Divertiamoci con il Carnevale e le sue sorprese.

- Sabato 29 marzo, ore 16:00-18:00: "Aquiloni di primavera" – Per bambini dai 4 agli 8 anni. Storie e laboratori per celebrare la primavera.

- Sabato 12 aprile, ore 16:00-18:00: "Fantasie di primavera: biglietti pop-up per Pasqua" – Per bambini dai 7 ai 10 anni. Crea splendidi biglietti a tema pasquale.

- Sabato 26 aprile, ore 10:00-12:00: "Girandole arcobaleno" – Per bambini dai 3 ai 6 anni. Letture e laboratori ispirati ai colori dell’arcobaleno.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È necessario prenotare contattando la Biblioteca Comunale Balducci tramite email all'indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it, chiamando il numero 0571 600228 o inviando un messaggio WhatsApp al numero 338 917 7871.

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative della biblioteca, seguite la pagina social Biblioteca Comunale Balducci – Montespertoli o iscrivetevi alla newsletter Biblionews. Potete anche ricevere aggiornamenti tramite il canale broadcast WhatsApp al numero 338 917 7871.

