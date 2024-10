L'Use Rosa Scotti ci riprova: in campo ad Arese contro Giussano

L’Use Rosa Scotti ci riprova. Dopo la splendida vittoria di Costa Masnaga, la squadra di Alessio Cioni ha di fronte la seconda trasferta consecutiva. Sabato sera alle 20.30, scenderà infatti in campo ad Arese contro Giussano (arbitri Manganiello di San Giorgio del Sannio e Manco di San Giorgio a Cremano) un avversario che, se sulla carta pare più abbordabile, evoca ricordi non felici della passata stagione. Il tecnico biancorosso ne è ben consapevole.

“Giochiamo sul campo di una buona squadra – attacca – ha un roster molto profondo e, dopo un avvio sottotono, già la scorsa settimana ha vinto una bella partita dimostrando valore e potenziale da playoff. In un’ipotetica scala di valori del girone è nella nostra fascia, anche se con caratteristiche diverse. Ha tre punte di diamante, Bernardi, Diotti e Szajtauer con fisicità sotto le plance e soprattutto rotazioni ampie. Difensivamente servirà una prestazione come quella dell’ultimo turno e dovremo essere anche più propositive in attacco dimostrando ulteriori passi in avanti. Confermarci in trasferta sarebbe importantissimo, anche se sappiamo che l’ostacolo è molto alto. Cercheremo di presentarci anche con la testa giusta, approcciando al meglio la gara e giocandola con intensità costante. Solo così potremo riuscire a portarla via”.

In classifica Giussano ha due punti, frutto del successo dell’ultimo turno a Moncalieri dopo due sconfitte nelle prime due partite. Anche per questo cercherà di confermare quanto di buono fatto sette giorni fa per rimettersi in carreggiata definitivamente. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Basket Foxes TV.

Notizie correlate