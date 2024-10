Delegazione della Polizia vietnamita in visita alla Questura di Firenze

Una delegazione di 5 Ufficiali Superiori ella Polizia della provincia vietnamita di Vin Phuc ha fatto visita alla Questura di Firenze. L’incontro è avvenuto nell’ambito di un’iniziativa seguita dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Nel corso del soggiorno in Italia gli Ufficiali provenienti dall’Asia sud-orientale hanno fatto tappa prima a Roma e poi nel capoluogo toscano per uno scambio informativo sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale e in materia di prevenzione dei reati nelle aree metropolitane.

La delegazione, accolta da una rappresentanza della Polizia di Stato fiorentina e da un interprete per superare ogni barriera linguistica, è stata ricevuta dai vertici della Questura fiorentina per poi osservare da vicino la Centrale Operativa, centro nevralgico dell’ufficio predisposto al controllo del territorio.

Subito dopo, all’interno del piazzale dell’ex Ospedale Bonifacio, è stata mostrata agli ospiti una volante, la nuova Alfa Romeo Tonale, con tanto di spiegazione di tutte le sue particolari funzionalità a cura di uno degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Al termine dell’incontro la delegazione è stata ospitata nella Sala dedicata a Commissario Giuseppe Cangiano, dove il Capo di Gabinetto, in rappresentanza del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, ha donato loro una formella raffigurante il Duomo di Firenze, insieme ad alcuni gadget della Polizia di Stato italiano in ricordo della visita.

Fonte: Polizia di Stato

Notizie correlate