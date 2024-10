Prato, discarica abusiva in area protetta: sono sei gli indagati

Sei persone sono indagate per aver creato una discarica abusiva nell’area protetta del Monteferrato, a Montemurlo, dove avrebbero accumulato rifiuti misti, soprattutto derivanti da attività di costruzione e demolizione. La Procura di Prato, che ha chiuso le indagini, contesta vari reati, tra cui il trasporto non autorizzato di rifiuti, il deturpamento di bellezze naturali e la violazione del vincolo idraulico, per aver alterato gli argini del fosso di Strigliana. Gli indagati sono accusati anche di aver ignorato l’ordinanza comunale che chiedeva la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei rifiuti.

Le indagini, avviate dopo il sequestro dell'area a maggio 2023, hanno permesso di scoprire che nella zona protetta dell’Appennino tosco-emiliano erano stati depositati circa 2.500 tonnellate di rifiuti, tra cui materiali edili, legno, plastica e metalli. Gli inquirenti hanno utilizzato documenti, testimonianze e controlli da remoto per ricostruire i numerosi trasporti dei rifiuti nella zona impervia.

