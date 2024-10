Rapine e furti 'in serie' nelle ultime settimane nell'Empolese: almeno 10 episodi

Si moltiplicano i casi di furti e danni ad attività e abitazioni negli ultimi giorni a Empoli e dintorni. I ladri avrebbero colpito innanzitutto nella notte tra il 17-18 ottobre, quando sarebbero molti i colpi messi a segno coperti dalla forte ondata di maltempo che ha investito il territorio e in particolar modo la Valdelsa, poi la settimana successiva, prendendo di mira anche le stesse attività 'visitate' la settimana prima.

Oltre alla rapina avvenuta alla Coop di via Susini, e ai due tentativi di furto ai danni di un'alimentari di Villanuova e di un bar della zona di Pontorme, quella notte i ladri sarebbero entrati anche in alcuni appartamenti in via di Pratignone, oltre che in una bakery di Ponzano. Qui avrebbero rubato circa 100 euro, piccoli oggetti di poco valore arruffati qua e là, come dei guanti da forno, e si sono concessi anche una merenda mangiando qualche dolce trovato sul posto. Il bottino, per quanto gustoso, è abbastanza magro, mentre i danni alla finestra da cui sono entrati i ladri è ingente.

La stessa notte una persona, invece, ha forzato una macchina Opt per il cambio moneta di un autolavaggio in via Cherubini, portando via solo qualche centinaio di euro, a fornte di qualche migliaia di euro di danni alla macchina. Sul posto erano presenti le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso i ladri in azione. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri.

Una settimana dopo, tra lunedì e giovedì, si sono registrati un'altra serie di colpi, alcuni dei quali alle stesse attività. I ladri hanno nuovamente fatto visita alla bakery di Ponzano e alla macchina cambiamonete, portando via qualche centinaia di euro e lasciando dietro di sé danni molto più ingenti. La cambiomonete sarebbe stata addirittura forzata almeno altre due volte, tra domenica 20 e lunedì 21, e nella notte di mercoledì 23. Nelle stesse serate, invece, alla Coop di Fucecchio si sono verificate rapine a mano armata.

Si tratta di una serie di colpi in serie, avvenuti nelle stesse giornate e in un territorio circoscritto, che preoccupano, anche se ad oggi non è chiaro se i singoli fatti siano in qualche modo collegati o riferibili alla stessa banda. Alcuni di questi sembrano molto simili nelle modalità, altri molto meno. Indagano le forze dell'ordine.

Notizie correlate