Il resort Castelfalfi assume. Gli open day sono un successo: in 250 a colloquio

Il resort Castelfalfi ha organizzato due open day per l'ampliamento del suo personale. Uno di questi ha avuto luogo ieri proprio all'interno della struttura, l'altro è invece in programma il 7 novembre presso il The Social Hub Florence Lavagnini, a Firenze.

Sono molte le posizioni aperte. Dal food, al beverage fino ai camerieri e ai cuochi. Passando per il servizio al piano ma non solo, anche supervisor e manager sono richiesti, così come autisti e personale per l'azienda agricola.

“Lo scopo principale di questi open day è quello di dare la possibilità alle persone che vivono nel nostro circondario di poter venire a lavorare a Castelfalfi - ha spiegato il direttore generale, Roberto Protezione, a La Nazione - stiamo infatti pianificando per la prossima stagione la fase di selezione e quindi questo è il momento perfetto per organizzare questi incontri. Quello che chiediamo è una certa predisposizione, il sorriso per il cliente e la conoscenza della lingua inglese visto che il 95 per cento della nostra clientela è straniero, principalmente americano ma anche inglese, canadese, asiatico, australiano o sudamericano, poi alla formazione ci pensiamo noi”.

