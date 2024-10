Ruba un'auto in pieno centro, la abbandona per mancanza di carburante: rintracciato dai carabinieri

I Carabinieri di Volterra hanno denunciato un uomo per il furto di un’auto avvenuto il 22 ottobre nel centro storico della città. Dopo essersi allontanato col veicolo, l’uomo lo ha abbandonato sulla SS68 per mancanza di carburante. Grazie a rapide indagini, i Carabinieri lo hanno identificato e raccolto prove che lo hanno portato a confessare il furto. L’auto è stata restituita alla proprietaria, mentre le autorità giudiziarie procederanno per determinare la sua responsabilità.

