Spaccio in centro a Livorno, tre denunce

Durante un'operazione antidroga a Livorno, i carabinieri hanno denunciato due uomini di origine africana per spaccio. I militari, in seguito a segnalazioni, hanno monitorato il centro storico, individuando uno spacciatore mentre cedeva hashish. Nel controllo, hanno recuperato 3 grammi di hashish sul pusher e 25 grammi su un terzo uomo che ha tentato la fuga. La droga è stata sequestrata, e i tre sono stati denunciati, con i primi due accusati di spaccio e il terzo segnalato come consumatore.

