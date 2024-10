"StadioInsieme", si conclude il percorso partecipativo al Castellani VIDEO

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso, quasi 250 cittadini", ha detto Alessio Mantellassi, introducendo l'ultimo incontro del percorso partecipativo "StadioInsieme". E' stato un occasione per commentare gli esiti emersi durante i tanti laboratori e incontri che hanno accompagnato il progetto.

E' intervenuto anche il comitato di quartiere "Stadio sì, ma non così" che hanno letto un documento durante l'appuntamento. "Siamo favorevoli a una costruzione dello stadio al solo uso sportivo", comincia la nota. "Chiediamo all'ente pubblico di farsi caricare per presentare un'alternativa progettuale per la riqualificazione dello stadio ai soli fini sportivi. Siamo contrari alla cessione gratuita e definitiva a un soggetto privato dell'area del sussidiario". Infine, hanno concluso dichiarando "chiediamo che una nostra rappresentanza possa partecipare alle conferenze dei servizi".

Il Sindaco Mantellassi ha evidenziato nuovamente quanto sia importante che i soldi del comune debbano essere investiti sugli altri impianti sportivi del territorio e non sullo stadio. "In questo intervento non c'è un intervento economico da parte dell'amministrazione comunale".