Tumore al seno, a novembre il 'Weekend della prevenzione' all’ospedale di Nottola

La senologia dell’ospedale di Nottola organizza per venerdì 8 e sabato 9 novembre il “Weekend della prevenzione”. Sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita, previa prenotazione.

Le giornate sono dedicate a donne con età inferiore a 45 anni, quindi non rientranti nello screening. Saranno offerte visita senologica, ecografia mammaria ed esami mammografici con tecnica in 3D per coloro che hanno meno di 40 anni e visita, ecografia e mammografia per chi ha tra i 40 e i 45 anni. Le prenotazioni potranno essere effettuate, a partire dal 28 ottobre, chiamando il numero 0578 713510 dalle ore 9 alle 13.

«Una corretta sensibilizzazione della popolazione unita all'innovazione degli strumenti diagnostici è la chiave per una diagnosi precoce del tumore al seno, - afferma il direttore di Radiologia di Nottola Salvatore Francesco Carbone. - Il “Weekend della prevenzione”, organizzato dal team della Senologia Clinica, è indirizzato alle pazienti con età inferiore ai 45 anni e quindi non ancora inserite nel programma regionale di screening, con l'intento di sensibilizzare le giovani donne sull'importanza di un'adeguata e precoce prevenzione del tumore al seno».

