Ultimi giorni per le iscrizioni al Premio Castelfiorentino per le Arti

Stanno affluendo numerose le iscrizioni per la quarta edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti”, il premio curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Per il concorso di quest’anno il tema è: “Beyond and Elsewhere: la fotografia contemporanea alla ricerca di futuri possibili per una innovazione consapevole dello sguardo”.

C’è tempo fino al 30 ottobre 2024 per presentare i progetti fotografici. Le modalità di iscrizione (la partecipazione è gratuita), sono reperibili dal sito (premiocastelfiorentino.it) che contiene tutte le informazioni necessarie.

Si ricorda che il premio è articolato in due sezioni: OPEN (per maggiori di 18 anni) e STUDENT (riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole).

La premiazione (al vincitore del Premio Open € 3.000 e al vincitore del Premio Student € 500), si terrà il 30 novembre 2024 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino e sarà seguita dalle mostre dei lavori premiati.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate