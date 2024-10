Una targa commemorativa per il 250° anniversario della Guardia di Finanza nella storica sede di Villa Benti

Nella mattinata odierna, a Pistoia, in Piazza San Lorenzo, alla presenza delle massime Autorità civili, religiose e militari della provincia, nonché di una rappresentanza di Finanzieri pistoiesi, in servizio ed in congedo, è stata scoperta una targa commemorativa apposta dal Comune di Pistoia, sulla facciata di “Villa Benti”, per ricordarne la passata destinazione a caserma delle Fiamme Gialle pistoiesi, dal 1937 al 1975.

In quel luogo simbolico, ormai da tempo di proprietà comunale e che accoglierà gli uffici del Servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica, a conclusione del ciclo di eventi organizzati per celebrare il 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza nella provincia di Pistoia, si è tenuta una sobria ma suggestiva cerimonia, che ha visto gli interventi del Sindaco di Pistoia, dott. Alessandro Tomasi, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Lampone, e del Vice Prefetto Vicario di Pistoia, dott. Roberto Caiati.

Nell’occasione, il Sindaco nel rimarcare lo storico legame di Pistoia con la Guardia di Finanza, ha inteso rinnovare, a nome di tutta la cittadinanza, i sentimenti di stima e di ringraziamento per il continuo impegno profuso dal Corpo sul territorio, sia in termini di tutela della legalità e dell’equità sociale, che di concorso alle operazioni di soccorso e di protezione civile, in occasione di emergenze e calamità.

Il Comandante Provinciale, dopo aver ringraziato il Sindaco e le altre Autorità presenti per la considerazione costantemente riservata al Corpo, nel ricordare che la presenza della Guardia di Finanza a Pistoia risale al periodo tra il 1841 e l’Unità d’Italia, quando vi insisteva una Brigata della Real Guardia di Finanza del Granducato di Toscana, e di come sia poi ripresa, a partire dal 1931, senza soluzione di continuità, fino ad oggi, ha brevemente ripercorso l’evoluzione della struttura e delle competenze del Corpo, che lo hanno condotto a costituire l’odierno presidio di sicurezza economico finanziaria, posto al servizio della collettività, in piena sinergia con le altre Forze dell’Ordine e Pubbliche Amministrazioni, statali e locali.

Dopo un indirizzo di saluto del Vice Prefetto Vicario, che ha espresso il vivo apprezzamento della Prefettura di Pistoia per l’iniziativa e per l’attività sviluppata dal Corpo nella provincia di Pistoia, il Provveditore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Prato e Pistoia, dott.ssa Ilaria Baroni, ha proceduto allo scoprimento della targa commemorativa dedicata alla Guardia di Finanza, alla quale il Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, S.E. Reverendissima Monsignor Fausto Tardelli, ha impartito la propria benedizione.

Con questo concreto gesto, l’Amministrazione comunale di Pistoia, oltre a preservare la memoria di un importante tassello della storia locale, ha inteso rendere omaggio alle generazioni di Fiamme Gialle, in gran parte nate nella prima metà del XX secolo, che hanno prestato servizio a “Villa Benti”, operando anche in anni difficili e cruciali per la vita della Nazione, con spirito di sacrificio, professionalità e dedizione

Notizie correlate