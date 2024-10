Use Computer Gross si prepara alla trasferta di La Spezia

E’ la sola trasferta fuori regione di questa prima fase ed è come sempre una partita di approcciare nel migliore dei modi. Appuntamento a La Spezia domenica alle 18 (arbitri Cirinei di Pisa e Pampaloni di Terranuova Bracciolini) per l’Use Computer Gross, sul campo di una squadra con un roster di livello ed assetata di punti dopo le due sconfitte in volata rimediate nelle ultime gare.

Un avversario che Davide Elmi, assistente biancorosso, presenta così. “E’ una trasferta ostica. La squadra ligure ha rivoluzionato quasi totalmente il roster dall’anno scorso essendo rimasti i soli Carpani e Fazio. Nello spot di playmaker è arrivato l’argentino Merlo, miglior assistman di tutto il campionato con 10,2 assist a partita. Negli esterni Pettinaroli (54% da 3 punti) e Ramirez sono riferimenti importanti così come il tiratore Morciano (39% da 3 punti), visto in passato anche con la maglia di San Miniato. Completa il quintetto il lungo Dias. Dalla panchina escono il georgiano Gogishvili, Carpani, Tedeschi e Fazio”. “Troviamo una squadra che è reduce da due sconfitte al fotofinish, meno 1 con Mens Sana dopo due supplementari e meno 2 con Quarrata proprio all’ultimo secondo. Siamo certi che troveremo una La Spezia con voglia di rivincita in un ambiente molto caldo, ma arriveremo là pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ostacolo come è sempre stato in questo campionato”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della società spezzina.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

