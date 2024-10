Visite guidate agli scavi archeologici e al Mulino di Gonfienti

Dopo il successo delle edizioni precedenti, tornano le visite guidate all’area archeologica di Gonfienti con due appuntamenti, il 9 e il 23 novembre, per esplorare uno dei siti archeologici più importanti della nostra zona, famoso per i resti di una grande residenza etrusca risalente al VI-V secolo a.C.

Un’archeologa esperta accompagnerà i visitatori alla scoperta degli scavi, illustrando i ritrovamenti e il loro significato storico. Per l’occasione, la SABAP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) di Firenze, Pistoia e Prato aprirà anche il Mulino di Gonfienti, dove si trovano il centro di restauro e alcune sale per esposizioni temporanee di reperti locali. Un’opportunità unica per conoscere la storia della piana attraverso i suoi tesori archeologici più preziosi.

Per partecipare alle visite il ritrovo è alle ore 9:30 presso il parcheggio adiacente al Mulino, via di Gonfienti 4 è necessario arrivare muniti di biglietto e indossare scarpe adatte a un terreno di campagna.

L'area di scavo si raggiunge da qua a piedi con la nostra guida in circa 30 minuti e a seguire verrà effettuata la visita al Mulino di Gonfienti. In caso di maltempo la visita sarà fatta soltanto al Mulino di Gonfienti.

Costo € 5 a persona presso la biglietteria del Museo archeologico di Gonfienti fino alle 14 del giorno prima o su ticketone con commissioni al link: https://www.ticketone.it/artist/scavo-gonfienti/

Per maggiori informazioni info@museogonfienti.it

tel.055 8959701 in orario di apertura del museo

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa

