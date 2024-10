Anche Certaldo urla no alle guerre

Tante cittadini e cittadini e le associazioni hanno partecipato fra ieri e oggi alle manifestazioni per la pace nel mondo organizzate per la “Giornata di mobilitazione nazionale contro tutte le guerre”.

Ieri, venerdì 25 ottobre alle ore 18:00, cittadini e associazioni si sono ritrovati al Centro I Macelli, Piazza dei Macelli. Presente anche il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli.

Oggi invece a Firenze, dalle ore 14.00, l'assessora Benedetta Bagni ha partecipato, in rappresentanza ufficiale del Comune di Certaldo, alla manifestazione partita da piazza Santa Maria Novella e arrivata fino in Santa Croce. Con lei anche le associazioni A.N.P.I., Anthos e i consiglieri comunali Adele Pieggi e Pietro Tumminaro.

L'iniziativa, per sollecitare la fine di tutte le guerre in corso e l'avvio di un percorso di pace, è stata promossa a livello nazionale da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci.

All'iniziativa di Certaldo, promossa da Anpi Sezione di Certaldo, con il patrocinio del Comune di Certaldo, hanno aderito le associazioni certaldesi Polis, Anthos, Differenze culturali e non violenza, SPI CGIL, Prociv Arci, Croce Rossa Italiana, Auser Verde Argento, Pro Loco.

Fonte: Ufficio Stampa comune di Certaldo

