Auto si ribaltata a seguito di un tamponamento: intervengono i vigili del fuoco

L'incidente è accaduto questo pomeriggio attorno alle 17:30 in viale Boccaccio a Empoli.

La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire ma stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata a seguito di un tamponamento.

Delle due persone coinvolte, già fuori dagli abitacoli delle vetture al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco accorsi sul posto per la messa in sicurezza delle stesse, uno dei due è stato portato al San Giuseppe in codice giallo.

Intervenuta sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

