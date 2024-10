Giovanni corona il sogno di sposare Patrizia dopo due mesi di coma a seguito di un incidente sul lavoro

Un incidente sul luogo di lavoro lo aveva lasciato con ustioni sul 60% del corpo. Giovanni Fatai, dopo quell'incidente avvenuto il 23 agosto scorso a Badia Agnano, era stato in coma per due mesi vivendo un vero incubo che solo oggi riesce a dissiparsi. Solo ora che, in ospedale, ha potuto coronare il sogno di sposare Patrizia.

A raccontare la storia è sua moglie, Patrizia Del Cucina, che sui social scriveva il 18 ottobre: "le sofferenze della vita lasciano cicatrici dolorose, profonde, indelebili. Tu caro marito mio ne sei l'esempio lampante. Spero che questa unione ci dia una seconda possibilità per una vita felice insieme. 18 Ottobre 2024 Giovanni Fatai e Patrizia Del Cucina Annunciano il loro matrimonio. AO Cisanelli Pisa"

L'uomo fu investito da un ritorno di fiamma mentre riforniva di carburante la pompa alimentata da un motore a scoppio che serve a travasare l'acqua dalle autocisterne ai depositi di acquedotti e piscine.

