Lega Empoli, raccolta firme e nuovi tesseramenti

Oggi la Lega del territorio si è riunita a Empoli con il segretario provinciale Federico Bussolin per la raccolta firme a sostegno di Matteo Salvini. Decine di cittadini, anche di aree politiche diverse, hanno partecipato dimostrando un sostegno forte e sentito per il nostro leader e per l’ingiusto processo che sta subendo.

L’iniziativa ha portato anche nuovi tesserati, confermando come la Lega sua radicata sul territorio e come i nostri valori continuino ad attrarre sempre più persone. Ringraziamo tutti i partecipanti e ribadiamo il nostro impegno a dare voce a chi chiede un cambiamento concreto.

