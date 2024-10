Nuovi alloggi ERP a Empoli: nasceranno negli ex magazzini comunali in via Bonistallo

Fare di più per aumentare l’offerta complessiva di alloggi Erp (Edilizia Responsabile Pubblica) nel Comune di Empoli per dare risposte ad una emergenza che è quella abitativa, con la costruzione di nuovi alloggi in alcuni immobili di proprietà dell’Ente.

Questo è l’obiettivo dell’amministrazione comunale che con una delibera di Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo presentato da Publicasa spa, società che gestisce il patrimonio Erp sul territorio, relativo alla costruzione di 12 nuovi alloggi in via Bonistallo, negli ex magazzini del Comune, zona Carraia.

Per la loro realizzazione, il Comune di Empoli partecipa a un avviso pubblico regionale per accedere ai relativi finanziamenti.

L’importo complessivo del progetto è stimato in oltre due milioni e mezzo di euro (2.578.616,75), da finanziarsi interamente con il contributo regionale.

IL PROGETTO

L'intervento prevede la realizzazione di due edifici, tra loro distanziati da un’area a verde comune. Ciascun edificio è costituito da sei alloggi su un totale di tre piani fuori terra, nelle aree esterne sono previsti stalli per parcheggio veicoli.

L'attuazione del progetto è subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale a totale copertura dell'intervento proposto da Publicasa Spa, in qualità di soggetto attuatore.

LA DICHIARAZIONE

Così ha commentato il vice sindaco con delega alla Casa, Nedo Mennuti: "Nell'ambito dell'emergenza casa, vediamo una riduzione importante di fondi dal governo nazionale. Per questo con Publicasa partecipiamo a un bando regionale che mette a disposizione 30 milioni di euro a disposizione per le case Erp. A Empoli abbiamo 565 case Erp, tutte occupate, e 360 famiglie ancora in lista d'attesa. Questa è una goccia nel mare dei bisogni che stanno aumentando, ma continuiamo a impegnarci per avere abitazioni da concedere in affitto a prezzi accessibili per chi è più in difficoltà".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

