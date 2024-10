San Miniato piange Giuseppe Del Medico

Ieri mattina all’ospedale di Firenze è scomparso Giuseppe Del Medico. Nato a Carmingnano nel 1947, per molti anni aveva prestato la sua attività a San Miniato.

Dopo essersi laureato in scienze politiche fino da giovane ebbe un importante compito nella SNIA VISCOSA per diversi anni; ha lavorato come manager in diverse ditte italiane e straniere, da Udine, a Milano a Firenze, nel campo dei rifiuti e dell’ambiente.

Nel 1994 fu incaricato come dirigente del Comune di San Miniato, dimostrando una grande capacità, transitando dal privato al pubblico. In questo ente per oltre un decennio ha messo in campo tutte le sue grandi capacità manageriali, riorganizzando in modo lungimirante il comune di San Miniato, che per molti anni ha seguito le modalità da lui impostate.

Nel 2006 Giuseppe Del Medico è stato nominato presidente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Del Campana Guazzesi, carica che ha ricoperto con grandi capacità fino al 2019, accompagnando la trasformazione di questo ente pubblico da IPAB ad Azienda Pubblica.

In questo suo percorso ha portato in pareggio il bilancio, ha aperto la struttura al territorio (Palio di San Rocco, visite con gli anziani a ditte della zona, volontariato), ha dato importanti indirizzi per la gestione, sono stati riconvertiti 16 posti letto da autosufficienti a non autosufficienti, è stato aperto il centro diurno integrato. Durante la sua presidenza sono stati effettuati importanti interventi sull’edificio: ristrutturazione dei tre piani di casa presenti, con la realizzazione dei bagni nelle camere, rifacimento del terrazzo-giardino, restauro del tetto settecentesco…… e molti altri interventi importanti.

L’ex direttore dell’APSP Del Campana Guazzesi, Delio Fiordispina, che ha lavorato per 13 anni con lui lo ricorda in modo affettuoso: “ Giuseppe era una persone concreta e intelligente con cui ho lavorato molto bene. Come presidente ha messo a disposizione dell’APSP le sue grandi capacità manageriali. Grazie a lui abbiamo raggiunto risultati importanti e intrapreso un percorso che ci ha visto aprire al territorio. Voglio ricordare anche la sua grande umanità e l’attaccamento che aveva con gli anziani, che ha accompagnato molte volte con passione nelle loro uscite dalla struttura in varie parti del territorio e perfino per 2 anni alle Olimpiadi dell’Anziano a Castello Tesino”.

Con lui scompare una persona molto preparata, che pure abitando a Firenze, ha dato molto alla comunità di San Miniato e ha lasciato segni importanti: prima impegnato nell’Amministrazione Comunale e poi come Presidente dell’APSP Del Campana Guazzesi. La direzione e il consiglio di amministrazione dell’APSP Del Campana Guazzesi esprimono sentite condoglianze alla moglie Paola e al figlio Vincenzo. Domani sabato 26 ottobre i funerali di Giuseppe Del Medico si svolgeranno a Firenze nella chiesa di San Jacopino, via Benedetto Marcello alle ore 15,30.

