Savino del Bene: domani l'atteso match contro Busto Arsizio

Tutto pronto per la prima vera trasferta stagionale della Savino Del Bene Volley, che si appresta a raggiungere la E-Work Arena per disputare il quarto turno di regular season contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio. Herbots e compagne, forti della striscia di successi delle ultime settimane e appaiate al terzo posto della classifica generale, scenderanno in campo domenica 27 ottobre a partire dalle ore 17:00.

EX E PRECEDENTI

Nessuna atleta della squadra bustocca ha militato nella Savino Del Bene Volley mentre sono due le ex della Eurotek UYBA Busto Arsizio nella formazione di coach Gaspari:

Britt Herbots, schiacciatrice classe ‘99 e capitana della compagine toscana, ha giocato nella UYBA dal 2018 al 2020 e con cui ha vinto da MVP la Coppa Cev 2019.

Camilla Mingardi, opposto classe ‘97, ha militato nella Futura Volley Busto Arsizio in Serie B1 nella stagione 2013-2014 e successivamente tesserata nella prima squadra del presidente Pirola per il biennio 2019-2021.

La sfida di domenica coincide con la venticinquesima contesa tra le due formazioni nel massimo Campionato di Serie A1: 17 i successi ottenuti dalla Savino Del Bene Volley contro le 7 affermazioni delle lombarde. L’ultima vittoria della UYBA risale alla nona giornata di regular season della stagione 2022/2023, occasione nella quale le farfalle si imposero al tie-break dopo oltre due ore di gioco.

Uscendo dai confini italiani, la Savino Del Bene Volley e la Eurotek UYBA Busto Arsizio si sono confrontate anche in CEV Champions League nella stagione 2020-2021: le due formazioni si divisero i successi nelle due sfide del Girone A, con la Savino Del Bene Volley che si aggiudicò il match d’andata e fu sconfitta al ritorno (in entrambe le occasioni le gare terminarono al tie-break).

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Ci aspetta una partita che va vista su due fronti: il primo è quello della continuità per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo in palestra, con delle aggiunte soprattutto sul nostro sistema di muro-difesa, che devono essere sempre più consolidate, quindi c'è un obiettivo tecnico e tattico. Il secondo è l'obiettivo sportivo, che è quello di andare in terra lombarda con l'idea di vincere, ma con grossissima attenzione, perché è vero che Busto viene da una sconfitta molto negativa, ma in panchina c'è un allenatore d'esperienza e in campo ci sarà sicuramente una squadra che vorrà dare una svolta a un momento negativo, quindi dobbiamo prestare massima attenzione. Dobbiamo tenere la concentrazione altissima perché il campionato italiano è sempre pieno di insidie e se si sottovaluta un momento, anche un semplice momento, come successo con Perugia nell'approccio del terzo set, si rischia poi di non poter recuperare.”

LE AVVERSARIE

Inizio di regular season in salita per la Eurotek UYBA Busto Arsizio, attualmente all'ultimo posto in classifica e ancora a quota zero punti dopo le prime tre giornate. Rispetto alla passata stagione, chiusa all’undicesimo posto, le farfalle hanno cambiato la propria guida tecnica affidandosi all’esperto Giovanni Caprara, rientrato in Italia dopo aver trionfato nel campionato rumeno. La permanenza a Busto Arsizio del tecnico nativo di Medicina è durata appena tre gare di campionato, dato che nella giornata di venerdì la Eurotek UYBA Busto Arsizio ha comunicato di aver raggiunto la risoluzione consensuale dei contratti di Giovanni Caprara e del direttore sportivo Carmelo Borruto.

Nella gara di questo fine settimana sarà dunque coach Enrico Barbolini a sedere sulla panchina biancorossa.

Per quanto riguarda il roster, confermate in blocco la capitana Giuditta Lualdi e la compagna di reparto Sartori, oltre alla giovane schiacciatrice Rebecca Piva e alla diagonale composta da Jennifer Boldini e Giorgia Frosini. Tra le novità, l'opposta napoletana Josephine Obossa, attualmente nella Top 5 delle acers del campionato, e il libero Federica Pelloni, entrambe alla prima esperienza da titolari in Serie A1.

Per l’occasione, lo starting-six bustocco dovrebbe essere composto da Boldini in regia con Obossa nel ruolo di opposta, l’austriaca Kunzler in posto 4 insieme a Piva e il duo Sartori-Van Avermaet al centro. Il libero è Pelloni.

IN TV

La partita tra la Eurotek UYBA Busto Arsizio e la Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta previo abbonamento sulle piattaforme Dazn e Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10, sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

