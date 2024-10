Donna scomparsa a Pontedera: attivati i vigili del fuoco per le ricerche

Continuano le ricerche della donna di 59 anni scomparsa da ieri mattina a Pontedera. Dal tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Pisa sono stati attivati per ricercare la donna sul territorio comunale di Pontedera, a seguito di denuncia presentata dai carabinieri.

Secondo le indiscrezioni, la donna, di origini albanesi, sarebbe uscita da casa poco dopo le 6 per non farvi più rientro. La preoccupazione dei familiari, a quanto sembra, è dovuta al fatto che la donna sarebbe uscita da casa in un orario insolito, senza motivo, sprovvista di telefono cellulare e senza lasciare alcun biglietto.

L'unità dei vigili del fuoco di Pisa sta coordinando e organizzando le ricerche insieme ad esperti TAS (topografia applicata al soccorso), sommozzatori provenienti dal comando di Livorno e carabinieri.

Per cercare di individuare la persona scomparsa è intervenuto anche elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Cecina che ha sorvolato l'Arno fino alla foce. Alcune Associazioni di volontariato locale partecipano attivamente alle ricerche anche con drone e unità cinofile che affiancano le nostre provenienti da Savona.

Sul posto Assessore alla protezione civile di Pontedera.

Notizie correlate