Fratelli d’Italia fa il punto sull’investimento da 10 milioni per il Padovani

"Siamo davvero sorpresi della decisione di accedere ad un mutuo di ben 10 milioni di euro per ampliare lo stadio di Rubgy. Infatti il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha già presentato un'interrogazione in consiglio comunale - hanno spiegato in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sandra Bianchini assieme ai consiglieri comunali Angela Sirello, Alessandro Draghi, Matteo Chelli e Giovanni Gandolf - il progetto, parte del Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025, prevede un ampliamento temporaneo della capienza dello stadio fino a 18.000 spettatori per ospitare partite di calcio di Serie A e Coppa Italia, come messo nero su bianco nella Relazione Tecnica Illustrativa (marzo 2024). Peccato che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, abbia pubblicamente dichiarato che la squadra non utilizzerà lo Stadio Padovani per le partite di Serie A durante i lavori di ristrutturazione dell'Artemio Franchi. Non va poi dimenticato come il Padovani sia stato storicamente utilizzato per il rugby, con soli 7 eventi internazionali disputati dal 2010 al 2022".

"Appare del tutto evidente come un simile investimento non sia giustificato, dato che non ospiterà la serie A di calcio - continuano nella nota - vogliamo capire, nel dettaglio, per quali eventi sportivi o non sportivi l’amministrazione preveda di utilizzare lo Stadio Padovani e quale sia il piano di utilizzo futuro dello stadio, tale da giustificare un investimento di 10 milioni di euro, considerando il limitato utilizzo passato per eventi internazionali di rugby. Inoltre, vogliamo chiedere al sindaco se esista uno studio di fattibilità o costi-benefici che giustifichi l'ampliamento. E quali siano le implicazioni economiche per il Comune nel lungo periodo, se sono state valutate alternative di spesa per risorse destinate a infrastrutture più urgenti. Va inoltre capita la posizione della Regione in questa vicenda e, in particolar modo, di alcuni consiglieri regionali del PD".

Fonte: Fratelli d’Italia

