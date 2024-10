Nasce ad Empoli il Circolo di Sinistra Italiana 'Abdon Mori e Giovanna Salvadori'

Si è svolto venerdì 25/10, alla Casa del Popolo di Sant’Andrea, il Congresso fondativo del 1° Circolo Empolese di Sinistra Italiana, che conta già 20 iscritti.

Alla presenza della Segretaria di Federazione di Sinistra Italiana Diana Kapo, del coordinatore di zona Nicola Ferraro, della garante Irene Falchini del comitato regionale e di Anna Piu, responsabile organizzativa regionale, si è svolto l’evento che si è concluso con l'elezione per acclamazione del Segretario Davide Carpentieri, il quale ha presentato e posto all’approvazione la sua segreteria con le relative deleghe, qui di seguito specificate:

● Maria Grazia Pasqualetti (Tesoriera con delega all’Istruzione)

● Cristian Gaetani (Coordinamento Segreteria, Disegno della Città e Tesseramento)

● Marco Dicuio, capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra in consiglio comunale (Ambiente, Territorio e Rapporti con l'Amministrazione Comunale)

● Senka Majda, Consigliera del Quartiere 3 di Firenze (Nuove Cittadinanze, Diritti e Sociale)

● Sofia Siemoni (Nuove Forme di Comunicazione Politica, Politiche Giovanili e Referente per la costituzione U.G.S.)

● Valentina Migliorini (Organizzazione e Lavoro)

● Marco Mancini (Rapporti con le Cooperative e Terzo Settore)

● Carmine Quagliarello (Addetto Stampa)

Notevole la partecipazione di ospiti e di altre forze politiche, dal senatore Dario Parrini, al sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, alla Presidentessa del Consiglio Comunale Simona Cioni, alla ex sindaca di Empoli Brenda Barnini, al vicesindaco Nedo Mennuti, all'ex vicesindaco e attuale segretario empolese del Partito Democratico Fabio Barsottini, al segretario di Federazione PD Jacopo Mazzantini, al segretario empolese dei Giovani Democratici Amedeo Cantini e alla segretaria di federazione Ottavia Viti, oltre alla consigliera Giulia Terreni e all'assessore Adolfo Bellucci in rappresentanza della lista Questa è Empoli. Presenti anche l'assessora Valentina Torrini, Antonio Cinquini e Damiano Gozzi in rappresentanza di Europa Verde, Elettra Badini in rappresentanza della lista Alessio Mantellassi Sindaco, i consiglieri comunali del gruppo PD Sara Fluvi, Raffaele Donati, Gianni Bagnoli oltre all'ex consigliere Rossano Ramazzotti che ha curato anche l'organizzazione dell'apericena e della serata per conto del Circolo di Sant’Andrea.

Massimo Marconcini, al congresso presente tra la presidenza come referente empolese di Sinistra Italiana, ha proposto il nome del Segretario, della Tesoriera e l'intitolazione del circolo. L'ex assessore, molto commosso, è intervenuto lasciando idealmente il testimone a questo nuovo progetto. "Da iscritto darò il mio

contributo, con la soddisfazione di vedere realizzata così un'idea partita nel 2019 con la lista Radici e Futuro, proseguita nel 2024 con la creazione della lista AVS e arrivata fino ad oggi, con la creazione di questo primo circolo Empolese di Sinistra Italiana".

Il Circolo è stato intitolato come suddetto ad Abdon Mori e Giovanna Salvadori, due figure empolesi a cui la segreteria ha deciso di ispirarsi, per caparbietà e attenzione al sociale.

Abdon Mori, uno degli oltre 500 volontari che dall’Empolese-Valdelsa partirono per combattere sulla Linea Gotica. Nonostante avesse solo sedici anni, falsificò i documenti modificando la sua data di nascita pur di partire. Un esempio di coraggio e impegno per difendere i valori della libertà, dell’uguaglianza e della democrazia

Giovanna Salvadori, prima donna assessora della città di Empoli, eletta nel 1966 nella Giunta guidata dal Sindaco Mario Assirelli. Una vita a fianco delle donne empolesi per il loro diritto di conciliare lavoro e famiglia, occupandosi instancabilmente dell’apertura di nuovi asili nido e di un centro per minori diversamente abili.

“Il prossimo passo”, ha dichiarato il neo-segretario Carpentieri, “sarà quello di trovare una sede. Il nostro obiettivo è quello di aumentare gli iscritti e di poter arrivare a costruire una realtà locale che sia un punto di riferimento per tutte quelle compagne e quei compagni che vogliano partecipare insieme a noi a questo viaggio. Un viaggio verso un mondo senza guerre e dove i diritti dei cittadini e dei lavoratori vengano garantiti, dove i populismi e le destre non riescano più a trovare spazio politico.”

Sinistra Italiana Empoli

