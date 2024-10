Opere d’arte cercasi, il Comune 'censisce' l'arte degli empolesi del ‘900

Dal 1974 al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41, è istituita la Galleria di Arte Moderna e della Resistenza, una collezione che nasceva con l’intento di stimolare l’interesse della cittadinanza, e in particolare delle giovani generazioni, verso i temi della Resistenza e dell’arte moderna nel territorio locale e toscano. Tra le opere della collezione vi sono quelle realizzate da artisti empolesi (di nascita o di adozione) come Sineo Gemignani, Virgilio Carmignani, Nello Alessandrini, Mario Maestrelli, Enzo Faraoni, Gino Terreni e molti altri.

La presenza di una raccolta così profondamente legata alla storia recente della città di Empoli ha spinto l’amministrazione a farsi promotrice di un ampio lavoro di ricerca che ha come obiettivo quello di censire e studiare il maggior numero possibile di opere realizzate da artisti empolesi del Novecento, partendo da quelle di proprietà comunale fino ad arrivare a quelle conservate in altre collezioni pubbliche e private.

Il lavoro di ricerca svolto finora partendo dalle fonti scritte e dalle fondamentali testimonianze orali a disposizione, ha evidenziato che, per ricostruire il lavoro di alcuni artisti, è necessario trovare e studiare in particolare le opere dei pittori Loris Fucini, Amleto Rossi, Mario Maestrelli, Ghino Baragatti e le ceramiche di Pietro Tognetti, Piero Gambassi e Sineo Gemignani.

A tal fine si chiede a chiunque, cittadini e cittadine, Collezioni, Enti e Istituti, Gallerie eccetera in possesso di opere dei suddetti artisti, di contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Empoli ai seguenti recapiti (cultura@comune.empoli.fi.it, tel. 0571 757659) inviando notizie in merito all’opera posseduta in modo da poterla censire ed eventualmente inserire nella ricerca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

