Ottobre rosa, a Montopoli 16 metri di stoffa per sensibilizzare sulla prevenzione

Tante mani hanno dato vita ai 16 metri di striscione patchwork sui toni del rosa che da sabato pomeriggio decora piazza San Matteo a Montopoli: un simbolo della prevenzione nato dalla collaborazioni di cittadini, cittadine e realtà associative.

Al centro c'è il riquadro con lo stemma del Comune e di fianco si estendono i vari pannelli di tela dove ognuno ha potuto rappresentare il tema della prevenzione secondo i propri gusti. Tra i quadrati di tela si riconoscono le firme di: Compagnia teatrale No, grazie!, Associazione Famiglie H, Geniali, Le ragazze in fiore, Gam, Circolo santo Stefano, Le Amiche del gomitolo, Recreo, Abbracciami e del Ccn Capanne.

"Siamo felici di questa bella partecipazione della cittadinanza e delle associazioni – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca con delega alle politiche sociali Irene Cavallini – ringraziamo chi ha realizzato i quadrati di cui è composto lo striscione e le persone che sabato pomeriggio hanno ascoltato gli esperti parlare di prevenzione, cura e benessere dei pazienti. Ringraziamo l'associazione Astro per il supporto, le Amiche del Gomitolo e le ragazze in Fiore per aver assemblato insieme i vari quadrati di stoffa. Lo striscione decorerà piazza San Matteo per qualche settimana affinché possa essere un simbolo bello e visibile di quanto la comunità possa fare per accendere i riflettori sul tema della sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori femminili".

Fonte: Ufficio Stampa

