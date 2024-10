Picchiato per essersi rivolto al sindacato: manifestazione dei Sudd Cobas, la solidarietà della CGIL e l'invito a denunciare

A pochi giorni di distanza dall'aggressione ai lavoratori in sciopero davanti a un'azienda di Seano, un altro episodio è stato segnalato stamani a Quarrata, con un lavoratore di origine pakistana che sarebbe stato aggredito proprio sul luogo di lavoro, colpevole di essersi rivolto al sindacato per denunciare turni di lavoro eccessivi. Il sindacato in questione, Sudd Cobas, che ne dà notizia sui propri social, ha quindi organizzato subito per oggi una manifestazione che si è svolta nel pomeriggio di fronte alla Vot International di Quarrata.

Sui fatti interviene anche la Camera del lavoro di Pistoia e la Fillea Cgil Pistoia Prato che esprime la "Ferma e dura condanna per l'episodio di violenza avvenuto alla Vot International di Quarrata e solidarietà alla vittima, un operaio pakistano preso a bastonate perché 'colpevole' di essersi rivolto al sindacato e aver denunciato condizioni di lavoro inaccettabili".

In una nota Daniele Gioffredi della Cgil Pistoia e Davide Chiappinelli Fillea Cgil Pistoia denunciano "Lo sfruttamento lavorativo sta diventando una piaga irreversibile che colpisce anche il nostro territorio, favorendo lo sviluppo di un modello di produzione basato solo sulla compressione dei diritti e dei salari e il proliferare dell'illegalità, alimentando la competizione al ribasso. E' un fenomeno che si sta allargando in tutta la piana della Toscana centrale, da quella fiorentina a quella pistoiese e che va immediatamente bloccato, ripristinando quel sistema di legalità e di rispetto che è alla base dello sviluppo virtuoso di un territorio". "Come Cgil di Pistoia siamo al fianco del lavoratore bastonato - aggiungono - e invitiamo tutti coloro che si trovano in una condizione di sfruttamento a denunciare."

Sull'aggressione interviene anche il consigliere regionale Pd Marco Niccolai, dicendo che si tratta di "Una cosa assolutamente inaccettabile, di una enorme gravità". "Sono a fianco di questo lavoratore - aggiunge in una nota - che ha solo la colpa di rivendicare i suoi diritti; tutte le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte per combattere questa piaga".

Notizie correlate