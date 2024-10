raid contro auto, spaccio e risse: le denunce dal quartiere San Jacopino a Firenze

Nel quartiere San Jacopino a Firenze si sono verificati nuovi episodi di vandalismo e criminalità. Nella notte tra sabato e domenica, due auto sono state danneggiate con finestrini rotti e oggetti rubati. Nella mattina successiva, altre auto in via Ponte all'Asse hanno subito danni agli specchietti. Secondo il Comitato cittadini attivi San Jacopino, persistono anche bivacchi molesti, episodi di spaccio lungo la pista ciclabile e risse nel giardino di via Galliano. Il personale del supermercato vicino denuncia furti di alcolici da parte di individui violenti. Il comitato richiede interventi concreti per migliorare la sicurezza nel quartiere.

