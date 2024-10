Troppa Mens Sana per l'Abc Solettificio Manetti: 75-95

E’ una gara tutta di rincorsa quella che segna il ritorno dell’Abc Solettificio Manetti al PalaBetti dopo due turni lontano da casa. La Mens Sana Basketball porta meritatamente a casa i due punti chiudendo la pratica sul 75-95 al termine di una partita praticamente sempre in controllo. L’Abc, infatti, resta al passo degli ospiti per due quarti, dove per un paio di volte impatta ma senza mai riuscire a mettere la testa avanti, salvo poi perdere completamente il bandolo della matassa al rientro dagli spogliatoi. Ampissimo il margine a rimbalzo, con i biancoverdi che dominano letteralmente la scena anche a livello fisico (33-55 il conteggio finale), approfittando poi delle lacune castellane apparse evidenti soprattutto nell’ultimo parziale.

“Faccio i complimenti a Mens Sana perchè si è dimostrata una squadra vera, allenata bene e che merita di stare lassù – commenta coach Samuele Manetti -. Per quanto ci riguarda abbiamo tenuto botta per i primi due quarti, nei quali siamo rimasti in partita, mentre nella terza e quarta frazione, in cui Siena ci ha messo in difficoltà anche fisicamente, abbiamo perso energia e concentrazione, ci siamo spenti e abbiamo smesso di giocare insieme. E’ la prima volta dall’inizio dell’anno dove per due quarti ho avuto la sensazione che fossimo veramente usciti dalla partita, mentre nelle precedenti abbiamo sempre combattuto fino alla fine e perso per episodi. Indubbiamente sono settimane difficili anche a causa degli infortuni ma questo non può essere un alibi: adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di uscire insieme da questa situazione”.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Corbinelli, Gutierrez, Cantini, Falaschi

Mens Sana: Belli, Calviani, Tognazzi, Prosek, Ragusa

Avvio tutto in salita per l’Abc che soffre a rimbalzo e insegue a fronte degli attacchi di Prosek e Ragusa: 0-6 dopo tre giri di lancette. Ciano dall’arco inaugura le danze castellane e un’azione da tre punti di Cantini tiene i gialloblu a contatto. L’Abc, però, continua a faticare, tanto a contenere gli attacchi ospiti quanto a trovare la via del canestro, così Siena allunga fino all’8-17 su cui coach Manetti ferma il gioco. Il botta e risposta dalla lunga distanza tra Falaschi e Prosek scrive 11-20 al 7′, ed è il solito Prosek a mettere la firma sulla doppia cifra di vantaggio (11-22). Falaschi tiene i gialloblu in scia, poi Corbinelli in contropiede chiude sul 16-24.

Dopo i primi minuti di difficoltà, l’Abc alza l’intensità in difesa mentre Ciano e Mihajlovic avvicinano i gialloblu fino al -3 a metà frazione (23-26). Marrucci da tre punti, però, raffredda subito gli animi castellani e permette agli ospiti di difendere due possessi pieni di vantaggio. Cinque punti di uno scatenato Lazzeri valgono la prima parità a quota 31 al 17′ poi, sul nuovo +4 mensanino, Corbinelli per due volte scova Falaschi che aggancia di nuovo Siena sul 35-35. Sul finale, però, cinque punti di Tognazzi mandano tutti all’intervallo sul 37-42.

Si riparte con Prosek, cui risponde prontamente Lazzeri da tre per il 40-44 dopo il primo giro di lancette. Per l’Abc, però, seguono diversi attacchi a vuoto, cui fanno eco svariate disattenzioni difensive che permettono a Siena di sigillare un mini parziale di 0-6 che vale il 42-50 al 24′. L’arresto e tiro di Tognazzi ristabilisce il +10 ospite (43-53), così la tripla di Ciano arriva provvidenziale ad arginare il tentativo di fuga biancoverde. L’assist coast to coast di Corbinelli lancia il contropiede di Viviani per il 51-58, ma Neri da tre punti rispedisce ancora una volta a -10 i gialloblu fino al 54-68 su cui si va al terzo riposo.

Nell’ultimo quarto l’Abc si disunisce e si spenge. Siena, ormai in saldo controllo, ringrazia e scappa via, tanto che i titoli di coda partono ben prima della sirena. Così, il finale, è tutto della curva senese, che intona la Verbena e consolida meritatamente la vetta.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – MENS SANA BASKETBALL 75-95

Abc Solettificio Manetti: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 14, Ticciati, Corbinelli 6, Viviani 3, Carzoli ne, Marchetti, Falaschi 21, Mihajlovic 3, Cantini 3, Gutierrez 7. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 20/38 (53%) da due, 7/26 (27%) da tre, 14/23 (61%) ai liberi, 33 rimbalzi (26 dif, 7 off), 14 assist.

Mens Sana Basketball: Belli 7, Pannini 4, Ragusa 10, Marrucci 12, Calviani, Pucci 9, Sabia 7, Maghelli, Prosperanti, Neri 5, Prosek 25, Tognazzi 16. All. Betti. Ass. Innocenti, Petreni.

Stats totali: 31/61 (51%) da due, 6/23 (26%) da tre, 15/20 (75%) ai liberi, 55 rimbalzi (33 dif, 22 off), 16 assist.

Parziali: 16-24, 37-42 (21-18), 54-68 (17-26), 75-95 (21-27)

Arbitri: Russo di Firenze, Franceri di Savona.

