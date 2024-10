Via Repubblica, l'Amministrazione: "Inutile allarmismo. Non è ancora possibile ripristinare viabilità"

Relativamente a Via Repubblica l’Amministrazione comunale specifica l’attuale situazione del tratto stradale. Già la scorsa settimana di concerto con l’ufficio tecnico ed il progettista, il Comune aveva effettuato un sopralluogo in quel tratto stradale ed aveva appurato che la struttura lignea fosse stabile. I cedimenti andranno avanti nel tempo, perchè conseguenza naturale dell’assestamento della strada e saranno periodicamente monitorati e sistemati con apposita asfaltatura.

Ancora una volta è stato creato un inutile allarmismo. Pertanto, si ribadisce che le lesioni presenti sul tratto di Via Repubblica non rappresentano condizioni che minacciano la sicurezza pubblica ma sono riconducibili a cedimenti localizzati che si protrarranno nel tempo fino a completa costipazione del terreno. Per questo motivo sono ancora in programma attività per concludere l’intervento, tra cui il completamento dell’asfaltatura, per cui non è ancora possibile ripristinare la viabilità con doppio senso di marcia. Nei prossimi giorni la ditta continuerà le attività di monitoraggio e ripristino dei cedimenti.

Si richiede quindi di evitare di generare continue strumentalizzazioni, su stampa e social, perché questi creano confusione nei confronti della popolazione. Il ruolo di ciascun Consigliere Comunale nell’espletamento del suo mandato ha anche il dovere di saper gestire la comunicazione nei confronti della cittadinanza

Notizie correlate