Strada allagata a Capraia e Limite, nuova segnalazione: "Ancora nessun intervento risolutivo"

Dopo oltre venti giorni arriva una nuova segnalazione a gonews.it in merito a via Valicarda, nel comune di Capraia e Limite. Lo stesso mittente riferisce di un aggiornamento circa lo stato della strada, soggetta ad allagamenti.

"Sono trascorsi ventidue giorni dall’invio di una segnalazione tramite PEC alla nostra Amministrazione comunale riguardo alla critica situazione di Via Valicarda. Purtroppo, ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro, un chiaro indicatore dell’attenzione che il Comune di Capraia e Limite riserva al rapporto con i suoi cittadini" è riportato nella segnalazione. Il lettore riferisce che, in seguito all'articolo pubblicato da gonews.it il 7 ottobre scorso (qui la notizia) "l’Amministrazione ha provveduto a “tamponare” una sola delle molte buche segnalate, ricorrendo ad asfalto a freddo steso in una giornata di pioggia, con il risultato prevedibile di un intervento che non ha risolto nulla".

La situazione, continua il cittadino, "sembra arrivata ad un punto critico, le riparazioni effettuate si sono rivelate inutili e non hanno portato a nessun intervento risolutivo e duraturo. Le altre buche non sistemate, hanno continuato ad allargarsi, rendendo sempre più difficoltoso e pericoloso il transito, in particolare per chi, come il sottoscritto, viaggia su mezzi a due ruote. Questa condotta - conclude il lettore - riflette, purtroppo, l’incapacità dell’attuale Amministrazione di risolvere problemi che coinvolgono quotidianamente la sicurezza dei cittadini".

