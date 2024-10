Empoli, a "Dire Fare Teatrare" la storia del Piccolo Principe

Altro grande successo per la domenica dei più piccoli. Domenica scorsa tutto esaurito con oltre 200 persone che hanno assistito alla nuova produzione di Giallo Mare Minimal Teatro firmata da Renzo Boldrini: L’omino dei sogni e l’omino delle nuvole.

E per il prossimo appuntamento Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, ha in serbo uno spettacolo molto bello Il Piccolo principe di Matuta Teatro.

Antoine de Saint Exupery era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. Qualche mese dopo l’apparizione del suo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Il suo corpo non fu mai trovato, come curiosamente accade a quello del giovane protagonista della sua storia. Un’analogia, questa, che non può non rimandare al significato profondo del romanzo. Chi è infatti il piccolo principe, il bambino che all’improvviso nel deserto, si presenta al narratore-aviatore, costringendolo a rivedere le priorità del suo agire, se non l’altra parte di Saint-Exupery, e per esteso l’altra parte di noi tutti? Quella della nostra infanzia che se non siamo bravi e fortunati, rischiamo di dimenticare, come di solito accade ai grandi.

Due soli attori e un musicista alle prese con tutti i personaggi di una storia che non smette di commuovere bambini, adulti e ragazzi. Uno spettacolo che affronta tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.

Età consigliata dai 3 ai 10 anni.

Il programma di Dire Fare Teatrare prosegue domenica 10 novembre Brillantina della compagnia Prometeo; domenica 17 novembre Fiaba dei mari del sud della compagnia Stilema/Teatro Glug; domenica 24 novembre Trecce Rosse di Teatro del Drago.

La stagione è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Biglietto 4,5 euro a persona, consigliato l’acquisto in prevendita.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

