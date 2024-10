Halloween a Vinci, cala il sipario della Festa d'autunno: appuntamento in centro

Una domenica speciale quella dello scorso 27 ottobre a Vinci, invasa letteralmente da tantissime persone per gli eventi organizzati da varie associazioni del paese nell’ambito della Festa d’autunno, tuttora in corso, che si chiuderà giovedì 31 sera con Halloween.

Dalle 10 il Capoluogo ha cominciato a ravvivarsi con il primo dei due trekking, ovvero quello organizzato dalla Pro Loco di Vinci per l’adesione alla 21ª edizione del Trekking urbano. Tantissime le persone che sono accorse per un’escursione fatta di attività diverse e un’attenzione particolare verso il tragitto stesso. Nel frattempo, piazza Masi veniva ravvivata dal corteo di auto storiche, tutte Citroën, organizzato dal club di appassionati IDéeSse.

Nel pomeriggio, alle 14, via alla “Camminata fra gli olivi”, organizzata da un gruppo di associazioni (Associazione Nazionale Città dell’Olio, di Mangiaggiro, Le Colline di Leonardo, la Feisct – Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici e il Frantoio di Vinci 1332), che hanno portato i partecipanti su fino alla casa natale di Leonardo ad Anchiano e poi a degustare il prodotto vinciano principe di questa stagione, cioè l’olio novo

Festa tutto il giorno nel borgo. Dalle 10 la Festa della castagna ha richiamato tantissima gente, che in piazza della Libertà ha avuto a disposizione gli stand con prodotti locali e tipici autunnali, l’intrattenimento con artisti di strada e dedicato anche ai più piccoli, lo svuotasoffitta in Via Roma e l’apertura straordinaria della biblioteca civica (in Via Fucini) con le letture animate.

“È veramente una soddisfazione vedere il nostro borgo invaso da tantissime persone per feste paesane e iniziative culturali - ha detto Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Complimenti alle associazioni locali che stanno mettendo tante energie per valorizzare il nostro territorio e creare nuove attrattive”.

Fino al 31 ottobre è in corso la ‘Settimana gastronomica’, nella quale sono coinvolte le attività commerciali del circuito di Via Roma, Via Giovanni XXIII e Piazza della Libertà: specialità alla zucca, gelati e dolci a base di castagne, dolci per prepararsi a festeggiare la notte di Halloween. E ancora specialità con i funghi e aperitivi autunnali.

La Festa d’autunno è una iniziativa curata da Vinciincentro Centro Commerciale Naturale, le altre iniziative della rassegna saranno:

mercoledì 30 ottobre: Racconti da paura e laboratorio mostruoso (Biblioteca dei ragazzi, Sovigliana – info su https://www.comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune/eventi/racconti-paura-laboratorio-mostruoso/);

giovedì 31 ottobre: Halloween con giochi a tema in giro per il centro.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

