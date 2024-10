L'artigianato scende in piazza a Firenze: weekend con ARTour e Artefacendo

Firenze si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dell'artigianato di qualità, con due eventi che celebrano le eccellenze del territorio: ARTour – Il Bello in piazza e Artefacendo. Due mostre mercato, entrambe organizzate da CNA Firenze Metropolitana, che rappresentano un'occasione unica per scoprire le creazioni degli artigiani fiorentini e toscani e portare a casa pezzi unici.

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre (ore 10-20) è la volta di ARTour – Il Bello in piazza, organizzata con il supporto della Regione Toscana, del Comune di Firenze, di Artex e di Enegan. Vi parteciperanno 28 botteghe artigiane che presenteranno una vasta gamma di prodotti di artigianato artistico e tradizionale, tutti caratterizzati da un'elevata qualità: oreficeria, ceramica, moda, oggettistica in legno, bigiotteria, mosaici e molto altro.

Grazie a una convenzione con la Fondazione Palazzo Strozzi, chi effettuerà un acquisto avrà diritto a una riduzione sul biglietto per la mostra “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole”, attualmente in corso a Palazzo Strozzi. Un'opportunità perfetta per unire l'esperienza dell'artigianato a quella dell'arte contemporanea.

'Artefacendo' in Piazza Ciompi

Sabato 2 novembre, sempre dalle 10 alle 20, l'appuntamento è anche in Piazza dei Ciompi con Artefacendo, la mostra mercato che ogni primo sabato del mese porta al centro di Firenze le eccellenze dell'artigianato artistico fiorentino. Questa edizione vedrà la partecipazione di 18 botteghe artigiane, che trasformeranno la piazza in un vivace laboratorio a cielo aperto, dove i visitatori potranno non solo acquistare, ma anche vedere dal vivo la realizzazione dei manufatti: dai gioielli alla moda, dalla pelletteria all'homedecor, fino alle decorazioni natalizie, ideali per chi desidera iniziare a pensare ai regali di Natale.

Artefacendo è realizzata in collaborazione con Comune di Firenze e il sostegno di Enegan.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate