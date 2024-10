Furto a La Fortuna di Fucecchio poco dopo l'apertura. Sabrina: "Riapriamo domenica e investiamo nei giovani"

Sabrina Wu non si arrende e rilancia: l'Asian Bistrot di Fucecchio riaprirà, più bello che mai, domenica 3 novembre dalle ore 16.00 con la speranza che tutta Fucecchio passi a salutarli e la scommessa di aprire nuove attività commerciali in città sia condivisa.

A poche ore dal furto con scasso che ha danneggiato pesantemente il locale appena inaugurato, l'imprenditrice cinese parla con gonews.it e ci racconta di come si è rimboccata subito le maniche e sta preparando l'inaugurazione di domenica: "Noi non ci arrendiamo e continueremo a fare il nostro lavoro. Certo ci si rimane male - dice Sabrina - ma andiamo avanti."

Ci racconta poi cosa è successo: "Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Avevamo fatto una preapertura sabato 26 ottobre, senza pubblicità, un inizio soft per cominciare a lavorare con il pubblico. I ragazzi che lavorano lì sono una squadra giovane e nuova, quattro giovani tra i 25 e i 30 anni. Sabato hanno chiuso tutto verso le 23.30 e sono andati via, e i ladri sono entrati dopo. Hanno forzato la porta dal retro, hanno cercato di aprire la cassa automatica che è sul bancone, ma si tratta di una macchina sofisticata che richiede diverse chiavi per essere aperta. Allora la hanno buttata a terra per romperla e hanno così buttato in terra anche i tablet e i dispositivi per gli ordini. Ci hanno provato senza riuscirci davvero, avranno portato due migliaia di euro. Poi però se la sono presa con la cassa di scorta, piu semplice, che teniamo come cassa di riserva, quella la hanno proprio rubata, 300 di fondo cassa e 200 di valore dell'oggetto. Alla fine - dice sconsolata - hanno fatto molto più danno materiale rispetto ai pochi soldi che hanno portato via".

Ma neanche l'amarezza di un furto così sgradevole il giorno dopo l'apertura del nuovo locale è in grado di cancellare il sorriso dal suo volto: "Domenica riapriamo con tutto il nostro entusiasmo, anche perchè il locale di Fucecchio è per noi una novità, con un'offerta diversa anche rispetto al nostro bistrot di Empoli. Abbiamo uno staff giovane che ha un'età media di 25/30 anni e ci rivolgiamo ad un pubblico giovane. Offriamo cucina asiatica e le nostre specialità da bistrot, come poke, sushi burrito, uramaki, i ravioli m aanche, novità rispetto a Empoli, le sushi box. Le nostre composizioni freschissime e variegate di sushi, da consumare sul posto o da asporto".

