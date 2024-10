Incendio in appartamento, donna disabile portata in sicurezza

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 16:50 nel comune di Sesto Fiorentino in Viale Ariosto, per un incendio appartamento situato al 4 piano di un edificio composto da 5 piani fuori terra. L’incendio, che si è originato da una lavatrice posizionata sul terrazzo, è stato estinto dai vigili del fuoco prima che si propagasse all’interno dell’appartamento. Una donna con disabilità che abitava al piano soprastante è stata spostata dai vigili del fuoco nell’appartamento attiguo a scopo precauzionale per i fumi della combustione.

