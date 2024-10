La carica dei 100 alla BiblioFesta della Fucini

Oltre 100 persone hanno presenziato alla BiblioFesta di Empoli: la Sala Maggiore al primo piano si è riempita di una folla silenziosa che ha riscoperto il piacere collettivo di leggere in silenzio con il Silent Book Party e poi ha applaudito alle performance di Andrea Giuntini, Maila Fulignati e Simone Faraoni, rispettivamente attore, soprano e pianista, durante l'Aperitivo Letterario.

La serata è cominciata alle 19 e si è protratta fino alle 23. Purtroppo, a causa dell'allerta meteo, sono stati rimandati la jam session della scuola di musica Lizard di Empoli e il dj set di Davide Bianucci.

L'evento dello scorso 25 ottobre è stato l'occasione per mostrare, a chi non avesse avuto occasione prima, i locali della biblioteca 'Fucini', rinnovata a febbraio 2023, oltre a conoscere le valide iniziative al suo interno, come quelle organizzate dall'associazione Amici della Biblioteca Comunale.

Durante la serata, è stato chiamato a intervenire anche il sindaco Alessio Mantellassi, che ha annunciato due novità. La prima, già anticipata in occasione della presentazione di BiblioFesta, riguarda la riapertura del Chiostro degli Agostiniani per i momenti di studio e relax degli utenti della biblioteca. La seconda riguarda un ampliamento degli orari della biblioteca, per coprire il lunedì mattina e alcuni giorni dopo le 19. Anche in questo caso, un servizio in più per gli utenti occasionali o affezionati che avranno più tempo per accedere ai servizi degli uffici di via Cavour. L'accordo sugli orari sarà strutturato e reso noto successivamente.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

Notizie correlate