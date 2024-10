Torre Guinigi e Torre delle Ore, visita notturna nei giorni del Lucca Comics and Games

Importanti novità anche per Lucca Plus per l’edizione ormai alle porte del Lucca Comics and Games. Per la prima volta, infatti, sia la Torre Guinigi che la Torre delle Ore resteranno aperte fino a mezzanotte, ma ci sono importanti aree di sosta in più con specifici collegamenti.

A comunicarlo è Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus, la società che gestisce i monumenti civici. “Questa iniziativa dell’apertura delle torri mira a offrire una vista notturna spettacolare a tutti i visitatori presenti a Lucca per la manifestazione, permettendo loro di vedere la mostra e, magari dopo cena, di godersi l’atmosfera suggestiva della città da un punto di vista privilegiato. Così come è avvenuto durante il Settembre Lucchese, sarebbe bello che anche i lucchesi partecipassero numerosi, potendo godere delle riduzioni tariffarie previste per i residenti”.

Riguardo ai parcheggi straordinari dedicati, Di Grazia prosegue: “Abbiamo confermato il sistema di prenotazione online, predisponendo un numero record di posti auto di 8.000 unità, un vero e proprio primato. Per la prima volta, abbiamo stretto accordi specifici per attrezzare anche l’area Gaddi a Borgo Giannotti, molto comoda per raggiungere il centro storico, e l’area del Molino Pardini a San Pietro a Vico, predisposta per accogliere sia auto che camper.”

Dal parcheggio di S.Pietro a Vico è stato organizzato un collegamento continuo con le navette gratuite, gestite da Lucca Plus, e con i treni messi a disposizione da RFI, con fermate alla stazione di San Pietro a Vico dei treni in arrivo e in partenza verso la Garfagnana. Questo parcheggio è facilmente raggiungibile per chi proviene dall’uscita di Capannori, percorrendo il viale Europa fino a Marlia, ed evitando così il traffico cittadino. Il tragitto in treno verso Lucca dura circa cinque minuti, così come quello in navetta. Lo stesso dicasi per il flusso di persone provenienti dalla Valle del Serchio, si tratta di una innovazione importante in ambito logistico.

