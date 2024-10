Pallavolo Fucecchio, conquistato il primo posto in classifica

Fucecchio porta a casa l'intera posta in palio contro il Sales Firenze, e si gode il provvisorio primato in classifica nel girone. Davanti a spalti gremitissimi, grazie anche al supporto dei tifosi provenienti da Firenze, veramente numerosi, le due squadre si affrontano a viso aperto.

Inizio primo set equilibrato con leggera prevalenza delle ospiti, 6-3/7-7/10-8, prima parte del set 13-13, molto equilibrato. Fucecchio risponde bene agli attacchi del Sales, ricezione e difesa efficaci, a fine gara pochissimi gli errori dei due reparti.

Seconda parte del set Fucecchio allunga 21-17/24-19...quasi fatta.....quasi. Andiamo in confusione, le ospiti prendono coraggio e ci troviamo in un attimo 24-23. Ma un bellissimo attacco di Raniero ben servita da Basili ci consegna il set.

Secondo set un bel Fucecchio si fa valere nella prima parte di gara, 7-4/10-5/12-7. Qui andiamo un attimino in confusione, più che la ricezione, che va bene, non riusciamo a mettere in terra la palla, le ospiti ne approfittano, e ci troviamo sul 14-13 per Sales. Fucecchio non si perde d'animo, e ci ritroviamo nuovamente sul 22-19 per noi.

Black out collettivo, a nulla valgono i richiami del mister, ci piantiamo lì e concediamo il set alle ospiti 25-22. Terzo set, poca storia, un Fucecchio sempre avanti non permette mai di rientrare alle ospiti e chiude il set agevolmente 25-16. Quarto set ovvio che attendiamo la reazione del Sales, il mister raccomanda di non mollare, evitare le pause e ripartire immediatamente. Si parte e non c'è la reazione delle ospiti, un 12-4 che ci lascia un attimino sorpresi.

Proseguo del set riescono a rimontare qualcosa fino al 20-18. Arriviamo al 24-21 per noi, battuta delle ospiti, palla in rete e ci consegnano il set 25-21.

Bellissima gara da parte di tutte e due le squadre, tifo alle stelle da parte di tutte e due le tifoserie. Qualche momento di tensione sia in campo che sugli spalti, ma niente di particolare. Al centro molto bene con Giovannelli, Raniero molto bene sia in ricezione che in attacco, Dozi altra bella partita, nostra miglior realizzatrice, veramente splendida gara Ilaria Bartalini con 19 centri.

Piampiani in ricezione e difesa si è dimostrata all'altezza, Basili sempre attenta, niente sbavature. Sabato prossimo alle ore 21 giocheremo in trasferta contro Pietro Larghi Volley, altra gara interessante. Seguirà la diretta sul nostro sito Facebook Pallavolo Fucecchio

Fonte: Pallavolo Fucecchio

