Rotatoria a Vedute, a dicembre prende il via la seconda fase dei lavori

La nuova viabilità che eliminerà il pericoloso incrocio tra tre strade provinciali in località Vedute (Fucecchio) sarà pronta a metà del 2025. E' quanto emerso dai colloqui che Emma Donnini, sindaca di Fucecchio e consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, ha avuto con i tecnici dei vari soggetti che sono impegnati nella realizzazione della rotatoria tra la strada Provinciale Romana Lucchese, la strada provinciale Pesciatina e la strada provinciale per Poggio Adorno.

In questi giorni si stanno concludendo le pratiche da parte di E-Distribuzione per spostare il palo che sostiene alcuni cavi elettrici in prossimità dell'incrocio. La rimozione del palo permetterà poi alla Città Metropolitana di Firenze di consegnare i lavori veri e propri per la realizzazione della rotatoria.

“Lavori – dichiara Donnini – che confidiamo possano partire già entro la fine di quest'anno per concludersi entro l'estate del 2025. Sono in contatto quotidiano con gli uffici della Città Metropolitana e con i responsabili di E-Distribuzione affinché si concludano nel più breve tempo possibile le procedure per passare alla seconda fase dell'intervento. La prima fase, che ha visto un intervento sul bosco circostante, ha dovuto fare i conti anche con i vincoli ambientali imposti dai regolamenti per la nidificazione di alcune specie di uccelli. Adesso questa parte, finalmente, sembra essere arrivata alla conclusione. Ho cercato di far capire a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'opera quanto sia importante e urgente questa rotatoria per la sicurezza stradale. L'incrocio di Vedute è il più pericoloso in assoluto sul territorio di Fucecchio ed è necessario che venga eliminato e sostituito prima possibile dalla rotatoria progettata dalla Città Metropolitana di Firenze”.

