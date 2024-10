Scontro tra scooter e camion: muore un 29enne

A Porcari, in provincia di Lucca, un uomo di 29 anni di origine marocchina è deceduto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 29 ottobre. Il giovane, a bordo di uno scooter, si è scontrato frontalmente con un camion vicino allo svincolo autostradale di Capannori sulla A12. Nonostante l'intervento dell'ambulanza e l'allerta dell'elisoccorso Pegaso, per la vittima non c'è stato nulla da fare. La Polizia Stradale e la Polizia Municipale di Capannori sono intervenute per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico, bloccando temporaneamente la strada per i rilievi.

