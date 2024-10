A Casenuove è stata riasfaltata via Val d'Orme

Un'intera strada riasfaltata, un intervento richiesto da tempo e portato a termine proprio nelle scorse ore. Via Val d'Orme a Casenuove, a sud di Empoli, è stata riasfaltata completamente per un tratto lungo 600 metri. La via è la dorsale principale della frazione, e necessitava di una riqualificazione completa, senza 'rattoppi' estemporanei. In aggiunta vede nuovo bitume anche via Fratelli Cairoli, traversa di via Val d'Orme.

Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Manutenzioni Simone Falorni si sono recati in questi giorni a lavori in corso, ma già il tratto è transitabile al momento, in attesa del ripristino della segnaletica orizzontale.

"Era un impegno che ci eravamo presi coi cittadini della frazione, e che abbiamo finanziato e messo in programma fin dalle prime settimane di questo mandato amministrativo - commenta l'assessore Falorni -. Pure in altre due frazioni del nostro territorio vi sono strade su cui abbiamo posto l'attenzione fin da subito, e si tratta di Marcignana e di Carraia. Le prossime ampie asfaltature saranno proprio lì". Le vie interessate su Marcignana e Carraia saranno rispettivamente via della Nave e via di Carraia.

Per quanto riguarda le cosiddette 'strisce', sono in corso interventi sulla nuova segnaletica orizzontale nella frazione di Pagnana. Sui marciapiedi, come già annunciato, lavori in corso a Pozzale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

