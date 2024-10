Cda del Palio, FdI e Fi Fucecchio scrivono al Prefetto

In merito alle recenti nomine del CDA del Palio l'amministrazione comunale di Fucecchio non ritiene di dover tornare sui suoi passi nonostante le criticità che ci appaiono evidenti e pertanto ci troviamo costretti a dover (nuovamente) scrivere alla Prefettura di Firenze per portare alla luce un errore che anche stavolta a noi pare abbastanza grossolano e ci auguriamo non forzato da logiche politiche. Poter avere un parere sull'argomento permetterà di stabilire quali siano gli ambiti di applicazione di un regolamento approvato nel mese di Luglio e valido nei confronti di tutti gli altri enti e associazioni per i quali servisse una nomina da parte del Comune.

Non possiamo non notare come questa delibera di consiglio che pone il limite dei due mandati sia espressamente richiamata non solo nell'ordinanza di nomina, ma sia nel bando di nomina pubblicato in Agosto che nella dichiarazione di disponibilità con la quali tutti i soggetti interessati hanno espresso la loro candidatura per la scelta da parte del Sindaco.

È nostra intenzione capire la motivazione per cui si richiamano regolamenti che poi, nella pratica, non sono stati applicati. Ci auguriamo di fare chiarezza il prima possibile così da mettere il CDA nelle piene condizioni operative in vista del prossimo palio di Maggio 2025 e del probabile preannunciato straordinario in occasione del Giubileo.

Fonte: Vittorio Picchianti Capogruppo Fratelli d'Italia Fucecchio e Simone Testai Capogruppo Forza Italia Fucecchio

