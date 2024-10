Certaldo: Jacopo Masini lascia, la delega di vicesindaco a Simone Scardigli. Francesco Betti nominato assessore

Cambio di deleghe e di assessore nella Giunta comunale di Certaldo. Il sindaco Giovanni Campatelli ha infatti da poche ore ricevuto le dimissioni dall’incarico di assessore comunale di Jacopo Masini, nominato lo scorso 28 giugno, che ricopriva anche il ruolo di vicesindaco e aveva le deleghe a bilancio, tributi ed equità, personale, partecipate, protezione civile. Masini ha rimesso le sue dimissioni spiegando che l’impegno richiesto dall’attività di assessore non era più conciliabile con quello della sua attività lavorativa di avvocato.

Il sindaco ha affidato stamani la delega di vicesindaco all’assessore Simone Scardigli e ha nominato come nuovo assessore della sua Giunta, con le stesse deleghe lasciate da Masini, Francesco Betti, già assessore dal 2004 al 2014, nella giunta comunale di Andrea Campinoti.

“Ringrazio anzitutto Jacopo Masini per l’impegno che ha messo in questi mesi per ricoprire questo incarico - dichiara il sindaco Giovanni Campatelli - e per aver atteso a formalizzare le sue dimissioni. La sua decisione infatti, a differenza di quanto alcuni hanno detto e scritto in questi giorni, era maturata già a metà settembre, ma gli avevo chiesto di rinviare il passaggio a un momento più tranquillo, sia per darmi il tempo di pensare ad una sostituzione, che per gestire le situazioni di maltempo che si prospettavano con l’inizio dell’autunno. Col senno di poi - prosegue il sindaco -, è stato bene così e lo ringrazio, perchè durante le giornate di emergenza ho potuto contare sempre, in termini di tempo e impegno, sulla sua collaborazione, ogni volta che è stato necessario”.

“Ringrazio al tempo stesso Francesco Betti per la sua disponibilità - dichiara poi Campatelli. Conosco Francesco da tanti anni, è una persona competente, affidabile e di lunga esperienza, che fra l’altro ha già gestito proprio le deleghe che riceverà adesso. Confido quindi che il nostro lavoro proseguirà bene e potrà contare sul valore aggiunto dell’esperienza amministrativa di Betti. Auguro quindi a tutti buon lavoro.”

Questa la composizione della nuova giunta comunale:

Il sindaco, Giovanni Campatelli, 69 anni, avvocato, mantiene a sé le seguenti deleghe: Urbanistica; Turismo e marketing territoriale; Polizia municipale; Sicurezza; Formazione professionale e lavoro; Mobilità e trasporti.

Simone Scardigli, 44 anni, artigiano e imprenditore, vicesindaco con deleghe ad: Agricoltura; Ambiente; Commercio e attività produttive; Sport.

Benedetta Bagni, 48 anni, agente immobiliare, delegata a: Lavori Pubblici; Manutenzione e arredo urbano; Riqualificazione urbana; Pace e cooperazione; Gestione patrimonio; Innovazione e digitalizzazione;

Francesco Betti, 67, pensionato, ex dipendente Trenitalia, delegato a: Bilancio; Tributi ed equità; Personale; Partecipate; Protezione Civile.

Clara Conforti, 38 anni, diplomata in lingue, delegata a: Cultura ed Eventi; Mercantia; Memoria; Gemellaggi; Associazionismo e processi di partecipazione; Legalità; Diritti e pari opportunità.

Romina Renzi, 38 anni, consulente privacy e giurista d’impresa, delegata a: Istruzione ed Educazione; Politiche per la casa; Biblioteca e archivi; Politiche sociali; Politiche per stranieri; Politiche della salute; Rapporti con le frazioni; Rapporti con il Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

