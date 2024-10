Finiti i lavori al "parking hub" della stazione di Empoli

Sono terminati i lavori di ammodernamento del parking hub della stazione di Empoli. Un progetto in sinergia col Comune che ha portato ad avere un’area più sicura e a servizio dell’intermodalità.

Il parking hub, aperto 24 ore su 24, offre 330 posti auto e prevede anche il servizio kiss & ride che consente i primi 15 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio, con ingresso da Viale Palestro, consente un collegamento pedonale diretto con la stazione ferroviaria. L’area è dotata di un nuovo impianto di videosorveglianza e di assistenza per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale.

Sono presenti anche 2 stalli rosa per le donne in stato di gravidanza e le neomamme oltre a 10 stalli “blu” dedicati agli utenti a mobilità ridotta esternamente al parcheggio.

L’investimento, in sinergia tra FS Park e il Comune di Empoli, ha consentito il ripristino delle aree del fast park, la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale e un nuovo impianto elettrico e di illuminazione per il risparmio energetico.

Inoltre, sono presenti 18 posti auto dotati di ricarica elettrica, in linea con l’obiettivo del Gruppo FS italiane di migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio intermodale e sostenibile.

