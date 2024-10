La classe 1984 di Montopoli si ritrova: "Una bella rimpatriata"

"Una bella rimpatriata che ci ha riportato indietro di quasi trent'anni". Questo il riassunto del ritrovo della classe 1984 di Montopoli in Val d'Arno, tutti a bordo della macchina del tempo per una serata di giochi e ricordi. A raccontare l'evento sono gli stessi ex studenti e studentesse montopolesi, oggi quarantenni: "Alcuni di noi sono stati insieme dai tempi dell'asilo fino alle medie, altri si sono trovati alle elementari" spiegano. Poi gli anni passano e dal banco condiviso le strade, inevitabilmente, si fanno diverse.

Ma dopo anni di lontananza, quelle strade si sono incontrate nuovamente. "Eravamo un bel mix - continua il racconto - ma tutti con le radici del comune di Montopoli in Val d'Arno". Durante il ritrovo i compagni di classe si sono cimentati in un maxi cruciverba, "con aneddoti sui professori o quello che ci circondava in quegli anni", ma anche in quiz sui cartoni animati e le hit del momento, con tanto di "gara di musica stile 'Sarabanda', divisa in squadre". Infine i più temerari, nel segno dei vecchi tempi, hanno concluso la serata in discoteca.

"Abbiamo rivisto facce che non vedevamo dai tempi delle elementari. E tutti erano felici e contenti anche solo per il fatto di averla pensata una serata del genere".

