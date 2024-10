Mozione di FI per il sostengo al popolo del Venezuela: "Pd vota contro dittatura, la sinistra no"

Ieri finalmente in un concitato consiglio comunale, dopo essere stata rimandata in un precedente consiglio per questioni di tempo, è stata esposta e messa a votazione la nostra mozione di sostengo al popolo del Venezuela per i recenti fatti ELETTORALI incredibili avvenuti sotto gli occhi del mondo ad opera del Presidente e ormai palesemente definito Dittatore Nicolas Maduro, che con un colpo di mano degno delle peggiori dittature, ha escluso la candidata Maria Corina Machado costretta a nascondersi perchè perseguitata, ha vietato l’accesso al paese alla stampa perseguitando quelli che già erano nel paese, arrestando e in alcuni casi anche facendo sparire oppositori, e molto altro.

E anche se la questione sembra lontana e per questo non appartenerci, in realtà ci appartiene eccome, visto che in Venezuela vivono molti Italiani e anche da noi a Empoli ci sono molti venezuelani sofferenti per i connazionali e amici perseguitati e anche incarcerati per questa incredibile situazione, in particolare da noi vive anche l’amica Anne Elisabeth D’Orazio, che è un attivista politica per i diritti dell’uomo e molto vicina a Mari Corina Machado, ed è grazie a lei che abbiamo potuto conoscere ben oltre la televisione, questi eventi e quanto sta accadendo in Venezuela, prendendo a cuore sia noi che i nostri vertici di partito come On. Antonio Tajani e On. Debora Bergamini che addirittura oltre a vari eventi a Roma a sostengo, ha fatto anche un importante intervento alle nazioni unite, facendo sapere al mondo anche i dettagli di questi crimini.

Ebbene nonostante il mondo intero ormai ha riconosciuto che queste elezioni falsificate dal Dittatore Maduro, in realtà sono state vinte democraticamente e con larghissima maggioranza dall’oppositore Edmundo Gonzalez Urrutia, che proprio ieri ha incontrato ufficialmente a Roma la nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni, il nostro consiglio comunale non ha sostenuto a maggioranza la mozioni.

La maggioranza a guida PD confermando la tradizione della città da sempre contro ogni dittatura come sta a cuore anche a noi di Forza Italia, ha votato appoggiando la mozione, come anche i colleghi FDI e i consiglieri Poggianti e Chiavacci.

Mentre con grande dispiacere, la sinistra rappresentata da AVS ed M5S ha chiesto e ottenuto una votazione per punti, cercando di trovare il cavillo di forma che per loro è sostanza, per non votare uno dei punti e bocciando poi la mozione per intero, dopo una lunga filippica in cui MASI stravolgendo la realtà ormai sotto gli occhi di tutti, arrivando a dichiarare che incredibilmente Maduro è un presidente democratico, che queste elezioni si sono svolte in piena trasparenza, ma soprattutto sono un fatto interno del Venezuela che non dovrebbe esserci intromissioni di paesi terzi specie se imperialisti come l’America e l’Europa, che per interesse sulle risorse del Venezuela, cercano di stravolgere con la menzogna la riconferma di Maduro aggiungendo anche che è ben voluto dalla gente avendo contribuito molto al loro benessere.

Ebbene sono questi eventi che fanno capire con chiarezza chi abbiamo tra di noi, mi chiedo che Empoli avrebbero provato a creare se malauguratamente avessero vinto le nostre elezioni! Quindi non posso fare altro che ringraziare tutti gli Empolesi che non li hanno votati!

