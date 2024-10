Ottobre Rosa, a Fucecchio grande partecipazione per le iniziative in favore dell’associazione ASTRO

“L’associazione ASTRO ringrazia l’amministrazione comunale di Fucecchio e tutte le associazioni coinvolte per il supporto prodigato nel promuovere ed organizzare gli eventi destinati alla raccolta fondi nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese dedicato all’importanza della prevenzione per un miglior contrasto del tumore al seno. L’intero ricavato sarà prontamente utilizzato da ASTRO per i servizi dedicati ai malati oncologici”.

Sono le parole di Paolo Scardigli, presidente dell’associazione ASTRO Onlus, che giungono a chiusura delle iniziative promosse dal Comune di Fucecchio e dalle associazioni locali in occasione dell’Ottobre Rosa. La prima è stata la cena di raccolta fondi promossa lo scorso 23 ottobre presso il Ristoro del Leone, alla quale hanno preso parte 250 persone. A questa hanno fatto seguito le iniziative promosse dall’oratorio parrocchiale All'Ombra del Campanile, che dal 25 al 27 ottobre ha dato vita a tre giornate di sensibilizzazione organizzando una tombola di beneficenza, una serata di divulgazione scientifica in collaborazione con il Gruppo Fratres Galleno Pinete e un concerto di chitarra classica con visita del Santuario della Madonna delle Querce.

"Anche quest' anno una grande onda rosa si è alzata da Fucecchio rappresentata da tante cittadine e tanti cittadini che hanno deciso di trascorrere dei momenti insieme per sostenere l'importante campagna di sensibilizzazione promossa dall'associazione Astro – commenta la sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. Andiamo avanti ancora così, certi che potremo fare sempre di più ma che la strada che abbiamo intrapreso insieme al presidente Scardigli e alle tante volontarie di Astro è quella giusta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con la loro sensibilità e la partecipazione attiva”.

"Questo straordinario risultato di partecipazione - aggiunge l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei - è stato raggiunto grazie all'impegno massimo dell'amministrazione comunale e alla collaborazione delle associazioni che di anno in anno sono state coinvolte. Le campagne di sensibilizzazione stanno portando a risultati notevoli sul fronte della prevenzione e della diagnosi precoce con una riduzione della mortalità causata dal cancro al seno e il raggiungimento dell'80% di guarigione delle donne che si ammalano. Questo lo si deve anche alla scelta della Regione Toscana di anticipare a 45 anni l'inizio dello screening e di protrarlo fino ai 74 anni. Un ringraziamento particolare alle volontarie di ASTRO, al presidente Paolo Scardigli e a tutta la nostra comunità che partecipa convintamente a queste iniziative a sostegno delle donne che stanno combattendo questa battaglia".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

